Crise política em Itália preocupa Zona Euro

A instabilidade política em Itália continua a deixar a Zona Euro em alerta: a subida das taxas de juro reacendeu a memória da crise das dívidas soberanas, a somar ao contexto de crise geopolítica, energética e económica - que se pode agravar com a proximidade do inverno. E a abertura de Mario Draghi para continuar à frente do país (mas só com apoio garantido dos parceiros) não foi suficiente, porque o primeiro-ministro

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...