Produção na construção aumenta 1,7% em junho

O índice de produção na construção aumentou 1,7% em junho, em termos homólogos, tendo a taxa sido inferior em 0,2 pontos percentuais face ao observado no mês anterior, segundo dados do INE, divulgados esta terça-feira.De acordo com os índices de produção, emprego e remunerações na construção, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em junho, por segmentos, a construção de edifícios aumentou 2,0% (2,2% em maio), enquanto a engenharia civil desacelerou 0,3 pontos percentuais, para uma taxa de variação de 1,5%.Relativamente aos índices de emprego e de remunerações, no mês em análise, estes apresentaram variações de 2,0% e 6,2%, respetivamente, face ao mesmo mês do ano anterior (2,1% e 6,5% em maio).Já comparativamente ao mês precedente, o emprego e as remunerações registaram variações de 0,1% e 9,8%, respetivamente (0,2% e 10,2% em junho de 2021, pela mesma ordem).