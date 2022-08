Custo de construção de casas novas sobe 12,9% em junho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os custos de construção de habitação nova registaram novo aumento em termos homólogos em junho, de 12,9%, mas diminuíram 0,6 pontos percentuais face a maio, revelou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).





Para a subida registada em junho, face ao mesmo mês de 2021, contribuiu o aumento do preço dos materiais, que chegou aos 17,2%, e o custo da mão de obra, que teve um acréscimo de 6,9%.



De acordo com o INE, comparativamente com o mês de maio os preços dos materiais desaceleraram 1,6 pontos percentuais. Nesse mês, por seu lado, a subida do custo da mão de obra tinha sido de 6,2%.





Leia Também Produção na construção aumenta 1,7% em junho

Desde o início do ano, abril foi o mês em que os materiais de construção registaram a maior subida, em termos homólogos, atingindo os 20,4%. Em maio, a dimensão do aumento foi de 18,8%.



Em junho, o custo dos materiais contribuiu com 10 pontos percentuais para a formação da taxa de variação homóloga do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (abaixo dos 11 pontos percentuais de maio) e a componente mão de obra aumentou a sua contribuição para 2,9 pontos percentuais (acima dos 2,5 no mês anterior).



Segundo o INE, entre os materiais que mais contribuíram para esta evolução estão os produtos cerâmicos, com crescimentos homólogos de cerca de 80%.

Leia Também 48% dos empreendimentos residenciais lançados em 2022 já estão vendidos



Também o gasóleo e os aglomerados e ladrilhos de cortiça apresentaram crescimentos homólogos acima dos 30%. Os aços, as madeiras e derivados de madeira e as obras de carpintaria e os tubos de PVC apresentaram crescimentos homólogos superiores a 20%.