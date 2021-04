Proibição de circulação entre concelhos ao fim-de-semana acaba depois da Páscoa

O Governo vai permitir a circulação entre concelhos nos fins-de-semana seguintes ao desta Páscoa, afirmou esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa.Até dia 5 de abril, serão mantidas as regras atuais, incluindo a limitação entre concelhos. Depois disso "cessa a proibição de circulação entre concelhos", disse António Costa, no final da reunião de Conselho de Ministros onde o Executivo decidiu a segunda fase do confinamento."Uma das alterações importantes é que cessa proibição de circulação entre concelhos. Seja à semana ou ao fim de semana", precisou o primeiro-ministro.Durante a conferência de imprensa, o primeiro-ministro foi questionado sobre a contradição entre a atual proibição de circulação entre concelhos e o facto e ser permitido viajar para as regiões autónomas."O que se passa é que [as regiões autónomas] têm regionalizado o seu sistema de saúde e as suas medidas de saúde pública", disse o primeiro-ministro, justificando a diferença com a autonomia das regiões.A proibição da circulação entre concelhos tem admitido exceções, como deslocações de trabalho comprovadas pela entidade empregadora, deslocação de trabalhadores essenciais, de titulares dos órgãos de soberania, dirigentes dos parceiros sociais e dos partidos políticos representados na Assembleia da República, ou deslocações para as escolas ou para acompanhamento de menores, ou por motivos de saúde, entre outros.

Notícia atualizada pelas 16:45 com mais informação.