Marcelo: “Ninguém deseja voltar para trás” no desconfinamento

No dia em que arranca a segunda fase do plano desenhado pelo Governo, o Presidente da República avisa que a reabertura da economia “passa pelo comportamento de todos, em particular no mês de abril”.

