Desconfinamento aplica-se em todo o país, mas 19 concelhos ficam em "condicional"

A segunda etapa do "desconfinamento a conta-gotas" vai avançar em todo o país, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro. Assim, a partir de 5 de abril serão aliviadas as restrições na totalidade do território continental.António Costa advertiu, contudo, que existem 19 concelhos acima do limiar de risco, de 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, e que, destes, seis superam mesmo os 240 casos.Para estes municípios, avançou Costa, "se em duas avaliações sucessivas os mesmos concelhos estiverem acima do limiar de risco, nesses concelhos não devem avançar novas medidas de desconfinamento". E isso irá abranger também os municípios limítrofes.O primeiro-ministro apresentou a listagem dos 19 concelhos que estão nesta situação e que arriscam ver o calendário de desconfinamento travado, ou mesmo revertido, na terceira fase, agendada para 19 de abril.AlandroalAlbufeiraBejaBorbaCinfãesFigueira da FozFigueiró dos VinhosLagoaMarinha GrandePenelaSoureVila do BispoVimiosoCarregal do SalMouraOdemiraPortimãoRibeira de PenaRio MaiorAntónio Costa exibiu um mapa onde surgem a vermelho os 19 municípios que superam o limiar dos 120 casos, o que representa menos cinco do que os dados divulgados pela DGS na segunda-feira, e onde os concelhos limítrofes que poderão também ser alvo das mencionadas "medidas particulares" surgem a amarelo.O mapa mostra que são 64 os concelhos que, apesar de apresentarem uma incidência abaixo de 120 casos por 100 mil residentes, correm o risco de ver o calendário do desconfinamento suspenso ou mesmo algumas medidas revertidas. Tudo porque se encontram junto a um dos 19 municípios de risco.advertiu, contudo, que existem 19 concelhos acima do limiar de risco, de 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, e que, destes, seis superam mesmo os 240 casos.