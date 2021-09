Projeto do PS sobre teletrabalho não garante subsídio de refeição

Entre as propostas da direita, que ignoram a questão do subsídio de refeição, e as da esquerda, que os querem consagrar expressamente, surge a do PS que, de acordo com os especialistas contactados, abre a porta a decisões diferentes consoante o caso.

