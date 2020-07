Provedora de Justiça: “Compreendo os atrasos nos reembolsos de IRS”

A provedora de Justiça compreende a retenção dos reembolsos de IRS para atenuar o impacto da covid-19 no défice, dados os “problemas de tesouraria” do Estado. Ainda assim, critica a ilegalidade da retenção desses montantes a quem tinha dívidas fiscais, mas revela que o Fisco aceitou as suas recomendações.

