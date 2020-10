PS vence eleições nos Açores mas não há certeza de maioria absoluta

O PS poderá perder a maioria absoluta nos Açores. Segundo a projeção da Universidade Católica para a RTP, o atual líder regional, Vasco Cordeiro, poderá ter entre 37% e 41% dos votos.



Segundo a primeira projeção, depois do fecho das urnas, o PSD terá de 32% a 36%; o CDS de 3 a 6%. O Chega será a quarta força política, com uma votação entre 3 e 6%. E o Bloco de Esquerda terá de 2 a 5%. O PAN de 2 a 3%. A CDU e a Iniciativa Liberal terá de 1 a 2%.





Quanto a mandatos, o PS deve conseguir entre 26 e 30 lugares, segundo a projeção da Universidade Católica para a RTP. O PSD ficará com 19 a 22; o CDS com 1 a 3, os mesmos que o Chega. O Bloco de Esquerda deverá ficar com um ou dois lugares no Parlamento regional.





Após conhecida esta projeção da RTP, o secretário-geral regional do PSD foi cauteloso nas primeiras declarações. Segundo as projeções, o PSD poderá ter melhores resultados do que há quatro anos, quando teve 31%.Luís Pereira, secretário-geral regional do PSD Açores, lembrando a "campanha diferente que prejudicou partidos da oposião", realçou que as projeções apontam para "uma melhoria do resultado do PSD, como reconhecimento do programa eleitoral alternativo e de confiança, que permite um novo horizonte para os Açores", ao mesmo tempo que viu nestas projeções uma "penalização do PS", mostrando a quebra "do partido que tem governado os Açores nos últimos 24 anos e a vontade de mudança na liderança da região".Dado estas projeções, para Luís Pereira é, no entanto, "fundamental neste quadro conhecer os resultados eleitorais, a composição do parlamento para fazermos interpretação da vontade do povo açoriano" e só aí o PSD poderá revelar se avança com algum tipo de coligação para evitar o governo socialista. "O PSD vai analisar os resultados e fazer interpretação da vontade dos açorianos", reafirmou.Também na primeira reação às projeções, Francisco César, filho de Carlos César, diretor de campanha de Vasco Cordeiro, começou por salientar a diminuição da abstenção e "quando assim acontece é uma vitória da democracia, da participação cívica e reforço da nossa autonomia".Sobre as projeções, que dão como incerta a maioria do PS, Francisco César fez a leitura dos resultados: "uma grande vitória do PS, é o vencedor destas eleições", salientando que a noite "será longa", o PS irá aguardar "pelo resultado das eleições freguesia a fregusia, círculo eleitoral a círculo eleitoral, aguardaremos com confiança e serenidade", considerando, assim, ser ainda cedo para comentar qualquer cenário de coligações.

"Vamos esperar pelos resultados eleitorais", mas o PS será, disse, "sempre uma referência de estabilidade na condução da política dos Açores".