Quase dois terços das casas têm espaço a mais e pessoas a menos

Mesmo nos grandes centros urbanos, onde a habitação é escassa, mais de metade das casas estão sublotadas, ou seja, têm mais divisões do que as necessárias para o número de habitantes. Do outro lado, há 12,7% que estão sobrelotados, mais 15% face a 2011.

Quase dois terços das casas têm espaço a mais e pessoas a menos









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Quase dois terços das casas têm espaço a mais e pessoas a menos O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar