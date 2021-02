Que apoios à família criaram os outros países?

Em seis países analisados, nem todos criaram um apoio específico por causa do encerramento de escolas. Olhando para a Europa há subsídios mais altos e mais baixos do que em Portugal. Quase todos aplicam cortes salariais aos trabalhadores mas, ao contrário do que por aqui acontece, é o Estado que financia integralmente o apoio.

