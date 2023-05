Quem vendeu casa na pandemia ganha tempo para abater mais-valias

Os contribuintes que tenham vendido a sua casa em anos anteriores e que não tenham conseguido adquirir uma nova casa para habitação própria dentro dos 36 meses de prazo que a lei prevê para não terem de pagar IRS sobre as mais-valias, poderão ainda fazê-lo sem serem penalizados fiscalmente. Trata-se de uma proposta incluída no pacote “Mais Habitação”, que será discutido no Parlamento no dia 19 de maio.

