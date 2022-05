Ração para animais de companhia fica de fora da isenção do IVA

A AT veio esclarecer que as comidas para animais não destinados a consumo humano não são abrangidos pela isenção de IVA criada para mitigar efeitos do aumento dos preços. Isso inclui animais de companhia ou jardim zoológico. Também alguns adubos para jardins caseiros ficam excluídos.

