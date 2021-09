Receita das taxas moderadoras cai para quase metade em 2020

As receitas do Serviço Nacional de Saúde com taxas moderadoras totalizaram 99,6 milhões de euros em 2020, o que representa uma quebra para quase metade face ao montante arrecadado no ano anterior, segundo noticia esta quinta-feira o Público . Os valores vão apenas comparáveis aos registados em 2011, no tempo da troika, antes do Governo PSD e CDS-PP ter decidido duplicar estes pagamentos.Em 2019, o rendimento de taxas moderadoras ascendeu a 178 milhões de euros e, no ano anterior, a 162,5 milhões de euros. Depois disso, o valor caiu de forma significativa sendo que foi no ano passado que avançou a nova lei de bases da saúde que inclui reduções nos pagamentos, justifica o jornal.Desde abril que consultas dos centros de saúde são alvo de dispensa da cobrança, tal como aconteceu, a partir de setembro, com exames, análises e outros meios complementares de diagnóstico e terapêutica prescritos pelos médicos de família e realizados no público. Desde janeiro de 2021 que esta isenção foi alargada aos mesmos exames e meios complementares de diagnóstico mesmo que realizados nos setores privado e social. Assim, é expectável que as receitas voltem a cair em 2021.