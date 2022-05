Governo acaba com (quase todas) as taxas moderadoras

O Conselho de Ministros aprovou um diploma que acaba com a generalidade das taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde. Manter-se-ão apenas algumas exceções, como as idas à urgência que não sejam previamente referenciadas, por exemplo pela Saúde 24.

