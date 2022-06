Recessão é "inevitável" mas não é para já, avisa CEO do fundo de George Soros

Dawn Fitzpatrick acredita que a recessão irá chegar aos EUA "daqui a mais tempo do que as pessoas esperam", mas que é inevitável. Para a gestora, a Fed deveria ter subido as taxas de juro mais cedo para combater a inflação.

