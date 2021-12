Reforço de vacinas contra a Covid-19 supera 1,5 milhões de doses

A terceira dose da vacina contra a Covid-19 já foi administrada mais de 1,5 milhões de vezes, informa a Direção-Geral de Saúde em comunicado. Foram também administradas até agora mais de 2 milhões e 60 mil doses contra a gripe.A comunicação da DGS é feita numa altura em que tem início o primeiro de quatro dias de vacinação para pessoas com mais de 50 anos — e que tenham apanhado a vacina da Janssen. A vacinação deste grupo continuará depois no feriado de 8 de dezembro e nos domingos seguintes (12 e 19 de dezembro).A DGS garante que "a intensificação do ritmo de vacinação continua a ser uma prioridade", pelo que "os Centros de Vacinação do país estão empenhados em vacinar pessoas convocadas através de agendamento central e local, na sua capacidade máxima"."Os centros de vacinação estão a trabalhar para que o processo seja fluído e célere, mesmo com grande afluência, apelando à melhor compreensão dos utentes face a eventuais constrangimentos pontuais que possam ocorrer", refere a DGS, que "mantém o apelo à vacinação contra a gripe e contra a Covid-19 e à compreensão das pessoas".As autoridades de saúde afirmam que "esta é a melhor forma de proteção dos mais vulneráveis, especialmente nesta altura do ano, em que as temperaturas são mais baixas".