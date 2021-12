Covid-19. Pior registo de casos a um domingo desde o pico da terceira vaga

Desde 31 de janeiro que não havia tantos casos num boletim de domingo. A Direção Geral da Saúde identificou no último dia 3786 novos casos positivos, sendo por isso necessário recuar até à terceira e mais grave vaga da pandemia para encontrar um boletim de domingo que tenha números mais elevados.Nessa altura, a situação era bem mais grave a todos os níveis — não só em termos de casos (9.428, quase três vezes mais do que agora), como de mortes (303), internamentos (6694) e cuidados intensivos (858) —, mas a verdade é que, desde então, não houve nenhum boletim de domingo que registasse tantos casos como o de hoje.Os únicos que se aproximaram tiveram lugar uma semana depois, a 7 de fevereiro (3508 casos) e a 18 de julho (3261). Todos os outros ficaram abaixo dos 3 mil casos, incluindo na semana passada (2897 casos registados a 28 de novembro).O boletim diário sobre a evolução da pandemia mostra ainda que morreram 23 pessoas no último dia. Desde 9 de março, quando se registaram 30 mortes, que não havia tantas vítimas em 24 horas.A DGS indica ainda que há mais 32 internamentos com Covid-19, para um total de 911. E nos cuidados intensivos há mais 4, num total de 134 camas ocupadas nestas unidades.