Regularização massiva de precários gerou "confusão". Como resolver?

Por um lado, muitas empresas que não cumpriram a obrigação de atualizar o vínculo dos trabalhadores no Fundo de Compensação do Trabalho (FCT). Por outro lado, o Estado não cruzou todas as informações que tem, diz a bastonária da Ordem dos Contabilistas. Mas vai começar a fazê-lo nos próximos dias.



O cruzamento de dados ainda não cruzou tudo, descreve a bastonária. Miguel Baltazar Catarina Almeida Pereira catarinapereira@negocios.pt 20:00







O processo de regularização massiva de trabalhadores precários em situação irregular, que envolveu notificações a 80 mil empresas e 350 mil trabalhadores, está a apanhar situações em que os trabalhadores já estão regularizados, com contrato sem termo, segundo a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC). O objetivo do Governo é acelerar a regularização através de um ...

Regularização massiva de precários gerou "confusão". Como resolver?









