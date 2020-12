Reino Unido ganhou a corrida à vacinação "porque é um país muito melhor", diz membro do Governo

Um ministro do Governo britânico afirmou que o Reino Unido venceu a corrida para aprovar uma vacina contra a covid-19 porque é um "país melhor", ameaçando deteriorar ainda mais as relações com os parceiros europeus, numa altura crítica para as negociações sobre o futuro pós-Brexit.





"Temos as melhores pessoas neste país e obviamente temos o melhor regulador médico, muito melhor do que os franceses, muito melhor do que os belgas, muito melhor do que os americanos", disse o ministro da Educação, Gavin Williamson, em declarações à Rádio LBC. "Isso não me surpreende de forma alguma, porque somos um país muito melhor do que qualquer um deles".





This is the moment Gavin Williamson told @NickFerrariLBC the UK was the first to approve a vaccine because “we’re a much better country”pic.twitter.com/1PtkOJ1CeB — Rachael Venables (@rachaelvenables) December 3, 2020

As declarações surgem pouco depois de um outro ministro do Executivo de Boris Johnson, o ministro da Economia, Energia e Estratégia Industrial, Alok Sharma, ter dito que a decisão de aprovar a vacina da Pfizer e BioNTech - que foi desenvolvida nos EUA e na Alemanha - foi um sinal de que "o Reino Unido liderou o ataque da humanidade contra esta doença".





A afirmação motivou críticas por parte do embaixador alemão em Londres que, no Twitter, defendeu que o desenvolvimento e aprovação da vacina não é uma questão nacional.





"Porque é que é tão difícil reconhecer este importante progresso como um grande esforço e sucesso internacional", escreveu Andreas Michaelis na rede social. "Não acho que esta seja uma história nacional. Apesar de a empresa alemã BioNTech ter dado um contributo crucial, é uma questão europeia e transatlântica".





Os comentários dos membros do governo britânico acontecem numa altura em que se aproxima a data-limite para um entendimento entre o Reino Unido e a UE sobre a futura relação comercial, e em que França – um dos países minimizados pelo ministro da Educação - está a ameaçar vetar um acordo.





O Reino Unido pretende iniciar a vacinação da população já na próxima semana, depois de ter obtido ontem luz verde do regulador para o uso da vacina da Pfizer e BioNTech contra a covid-19.