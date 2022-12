Rendas travam no terceiro trimestre, mas Lisboa acelera e bate 13 euros por metro quadrado

A renda mediana dos novos contratos de arrendamento fechados ao longo do terceiro trimestre manteve-se inalterada, com o custo por metro quadrado nos 6,55 euros, avança nesta quinta-feira o INE em dados provisórios.

Face a um ano antes, os preços ainda crescem, mas a um ritmo menor. A subida homóloga no valor mediano de novos arrendamentos no país foi de 7,6%, um ponto percentual abaixo da variação registada no trimestre anterior.





Os dados dizem respeito a 22.138 novos contratos de arrendamento para alojamento iniciados nos meses de julho a setembro, valor 5,4% acima do trimestre anterior, mas que representa uma quebra de 5,5% face aos mesmos meses de 2021.

Face a um ano antes, foram celebrados menos contratos de arrendamento em 18 dos 24 municípios nacionais mais populosos, isto é, com mais de 100 mil habitantes. Mas, também relativamente ao trimestre anterior se observam reduções significativas em oito dos 11 municípios da Área Metropolitana de Lisboa, que concentra um terço das novas rendas.





Apesar da travagem trimestral do valor mediano das rendas a nível nacional, nas áreas metropolitanas do país – com exceção de Porto (-0,7%) e Almada (-4,6%) – o custo do metro quadrado para arrendar subiu.

Em Lisboa, com uma subida de 4,5% face ao trimestre anterior, a renda do metro quadrado voltou a tocar máximos, com o valor mediano a fixar-se em 13,18 euros. Face a um ano antes, a subida é de 16%.





Também Cascais superou a barreira dos 13 euros por metro quadrado, com a mediana a ficar em 13,63 euros, numa subida de 6,7%relativamente ao segundo trimestre e de 20% a comparar com um ano antes.

Na Área Metropolitana de Lisboa, o valor mediano do metro quadrado das novas rendas ficou no terceiro trimestre em 10,16 euros, mais 2,1% que no trimestre anterior e a subir 12,6% face ao mesmo período do ano passado.



Já na Área Metropolitana do Porto, a mediana das rendas fixou-se em 7,27 euros por metro quadrado, a subir 3% face ao segundo trimestre e 9,2% na comparação com um ano antes.

No Porto, a mediana conheceu um ligeiro recuo de 0,7% face ao segundo trimestre, como referido, mas estava 10,5% acima de um ano antes.