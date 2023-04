Requalificar EN344 vai levar a expropriação de 118 mil metros quadrados na Pampilhosa da Serra

A requalificação da EN344 vai levar à expropriação de mais de uma centena de parcelas com uma área total equivalente a 11 campos de futebol na Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra.É o que resulta de um despacho do secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco, publicado esta quarta-feira em Diário da República, que declara "a utilidade pública, com caráter de urgência, das expropriações dos bens imóveis e direitos a eles inerentes, necessários à execução da obra da 'EN 344 — km 67+800 a km 75+520 — Pampilhosa da Serra'", cujos encargos estão estimados em 251.597 euros."Louva-se a urgência da expropriação das parcelas de terreno em causa, atendendo ao interesse público subjacente à célere e eficaz execução da obra projetada, no intuito de melhor servir os cidadãos a quem este investimento público se destina", assinala o mesmo responsável.A empreitada vai obrigar à expropriação de 107 parcelas com uma área total de 118.684 metros quadrados da propriedade de particulares, mas também de empresas, como a Navigator, que tem uma área superior a 3.000 metros quadrados, havendo muitas parcelas com proprietários ainda por identificar.