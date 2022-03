Respostas à subida de preços já custam 0,4% do PIB da UE

Em poucas semanas, as medidas adotadas pelos vários Estados-membros para amparar as empresas e as famílias contra a subida dos preços da energia já vão ditar um agravamento de 0,4% no défice orçamental da União Europeia. Faltará acomodar tudo o resto.

