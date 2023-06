Risco de recessão longa na Alemanha ameaça UE

Partilhar artigo



Diz a sabedoria popular que "quando a Alemanha espirra, a Europa constipa-se" e as mais recentes previsões económicas para a Alemanha não são animadoras para o bloco europeu. As diferentes entidades que monitorizam a evolução do produto interno bruto (PIB) da chamada "locomotiva da Europa" apontam para uma contração que pode chegar a 0,4% no conjunto deste ano, com a Alemanha a ter de lidar com a ameaça de uma recessão prolongada....