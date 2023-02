Rússia vai enviar 80% das exportações de crude para "países amigos"

Leia Também Rússia corta produção de petróleo em 500 mil barris por dia em março

"No ano em curso, está previsto enviar para países amigos mais de 80% das exportações de petróleo bruto e 75% das exportações de derivados de petróleo", disse Novak num texto divulgado na revista "Energueticheskaya Politika"., responsável também pelo setor energético da Rússia.Ao mesmo tempo,Alexandr Novak sublinhou que a posição da Rússia em relação aos Estados que apoiam as "restrições ilegítimas" de preços impostas ao petróleo russo "permanece inalterada"."Esses países não receberão petróleo russo", enfatizou, aludindo às sanções impostas pelo ocidental na sequência da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022.A 5 de dezembro de 2022 entrou em vigor o embargo da União Europeia (UE) ao petróleo proveniente da Rússia por via marítima, medida que coincidiu com a imposição por Bruxelas, pelo G7 e pela Austrália de um preço máximo de 60 dólares (56 euros) o barril de crude russo.Além disso, a 5 deste mês, a UE, o G7 e a Austrália também começaram a aplicar preços máximos aos produtos petrolíferos russos - 100 dólares (93,6 euros) por barril para gasóleo e 40 dólares (37,5 euros) por barril para outros derivados.Novak lembrou que, em 2022, a Rússia extraiu 535,2 milhões de toneladas de petróleo, mais 02% que em 2021, e que as exportações de petróleo aumentaram 7,6%, totalizando 272 milhões de toneladas.O vice-primeiro-ministro russo destacou que, em 2022, foi concretizado o projeto para aumentar a capacidade de transporte para o porto de Kozmino, no Extremo Oriente da Rússia, que permitiu garantir o aumento das exportações de petróleo bruto para os países da região da Ásia-Pacífico.