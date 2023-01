Salários reais ficam em 2023 abaixo de 2014

Em 2023, uma família de dois adultos e um filho terá de gastar mais 2705 euros no final do ano, para pagar exatamente os mesmos produtos e serviços que faziam parte do seu orçamento em 2014, de acordo com as contas do Jornal de Notícias.



A inflação média de 2022 ficou em 7,8% e em 2023 deverá descer para 4%. Se assim for, teremos um valor acumulado de quase 18% ao longo da década, salienta ainda o JN.



A perda do poder de compra das famílias acontece tendo em conta que os salários não acompanham a espiral inflacionista e muitos preços de bens e serviços não recuam para níveis anteriores e com isto a crise atual pode atingir de forma insanável os rendimentos.





"A perda do poder de compra é permanente, dado que a inflação funciona como um imposto. Se o índice de preços é de 10% e o nosso rendimento só aumenta 5%, temos uma perda de 5%. Deixamos de conseguir comprar exatamente o mesmo com o mesmo dinheiro. O efeito é permanente", explica Nuno Rico ao JN, economista da Deco Proteste.