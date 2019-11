O secretário-geral socialista e o líder do Unidas Podemos alcançaram um pré-acordo tendo em vista a formação de um governo de coligação, no qual Iglesias será número dois. Sánchez e Iglesias reúnem-se ao início da tarde no parlamento espanhol para selar acordo.

Os dois maiores partidos da esquerda espanhola não perderam tempo e logo na noite seguinte às eleições gerais alcançaram um pré-acordo com vista à formação de um governo de coligação. De acordo com a imprensa espanhola, PSOE (centro-esquerda) e Unidas Podemos (coligação eleitoral de esquerda radical) já definiram os princípios que devem nortear uma solução governativa entre os dois partidos, no qual deverá entrar Pablo Iglesias, líder do Podemos, como vice-primeiro-ministro.(notícia em atualização)