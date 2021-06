Santos Silva: Bazuca também chega aos privados com concursos

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, defendeu numa entrevista ao Diário de Notícias que a bazuca europeia não vai passar ao lado dos privados.





"Como nós não vivemos numa economia soviética e o Estado não é dono das empresas", explica Santos Silva, no caso por exemplo da digitalização do ensino português no estrangeiro, "o que vai acontecer é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros vai abrir concurso a que se candidatarão empresas privadas que se encarregarão de, com os seus bens e os seus serviços, satisfazerem essa necessidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros".





No entender do ministro, os equipamentos da rede de cuidados primários, a habitação, as linhas de metro, são tudo investimentos que o Estado lança que "criarão riqueza e criarão oportunidades para as empresas".





Fora deste âmbito, existem ainda no Plano de Recuperação e Resiliência linhas de ação que são diretamente destinadas às empresas.





Questionado sobre a Hungria, que tem estado debaixo de fogo por querer avançar com legislação anti-LGBT, Santos Silva sublinha que a democracia liberal, pluralista, o Estado de Direito no sentido próprio e os direitos humanos "são requisitos da entrada na UE. Mas esses requisitos não terminam quando se entrou. São requisitos permanentes" e "critérios de permanência".





Acerca das conquistas da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, que termina agora, no final de julho, Santos Silva faz "um balanço muito positivo", e destaca os avanços nas relações com a Índia, Estados Unidos e China, embora deixe uma mensagem: "nós, que abrimos a nossa economia ao exterior, também gostamos de que as economias de países terceiros estejam abertas à iniciativa europeia."