Saúde, vestuário e calçado resistem à subida da inflação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A inflação atingiu em junho o valor mais elevado dos últimos 30 anos e é cada vez mais evidente que as pressões inflacionistas já contaminaram grande parte da atividade económica. Ainda assim, há setores que conseguiram resistir à subida generalizada dos preços. Foi o caso da saúde e do vestuário e calçado, onde os preços de venda ao consumidor caíram, quando comparados com os praticados em

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...