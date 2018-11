Secretária de Estado considera "positiva" diminuição de jovens em risco em acolhimento

O documento, divulgado esta terça-feira, 20 de Novembro, refere que o número de crianças e jovens em perigo acolhidos em famílias ou instituições desceu em 2017, uma tendência constante na última década, registando-se 7.553 em acolhimento e 2.857 que sairão dessa situação no ano passado.

Ao comentar estes números constantes desta 14.ª edição do relatório, a secretária de Estado Ana Sofia Antunes considerou-os "muito positivos, não só porque baixam", mas porque fazem sentir "que nos últimos três anos foi possível apostar em algumas áreas que parece que estão a mostrar resultados".

A governante destacou "o reforço da formação de técnicos das CPCJ (Comissões de Protecção de Crianças e Jovens)", bem como "o reforço do trabalho em família, através de uma lógica de parentalidade positiva".

"Parece-nos que com estes números, [as decisões] estão a começar a dar alguns resultados e nesse sentido ficamos contentes. Não embandeiramos em arco, achando que daqui em diante todos os problemas do sistema estão resolvidos, nem pouco mais ou menos", vincou.

A secretária de Estado considerou que "há uma aposta a fazer em diversas áreas, nomeadamente ao nível do acolhimento familiar", explicando que o Governo quer fazê-lo, mas só o pode "fazer de uma forma segura conseguindo reforçar as equipas que estão no terreno a fiscalizar e a supervisionar este acolhimento".

"Não podemos de forma alguma assumir responsabilidade ou correr o risco de tirar uma criança para a colocar numa situação de ainda maior risco do que aquela em que estava e nesse sentido é que tem vindo a ser feito o trabalho que temos desenvolvido", frisou.

Relativamente à diminuição do número de casos de crianças e jovens acolhidos em famílias ou instituições, Ana Sofia Antunes disse que significa que estão a ser "concluídos processos" que espera serem bem sucedidos no futuro, para que as crianças e os jovens nesta situação "consigam obter ferramentas de autonomização e viver a sua vida de forma mais autónoma e bem sucedida".

"Acima de tudo estamos a encaminhar menos jovens para o acolhimento, o que significa que estamos a conseguir trabalhar melhor, seja na fase de trabalho com a família em meio natural de vida, sem ser necessário chegar ao ponto de retirar e de levar para um lar de infância ou de juventude, ou para outra forma de acolhimento, seja porque estamos a começar também conseguir reforçar algum trabalho de prevenção para tentar evitar situações em que a sinalização possa vir a acontecer ou suponhamos que possa vir a acontecer", concluiu.