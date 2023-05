SEDES lança prémio João Salgueiro para jovens empresários e académicos

Para homenagear um dos fundadores, a SEDES lança o Prémio João Salgueiro, o economista e antigo ministro das Finanças que faleceu no passado mês de fevereiro.

"Esta iniciativa, que conta com o apoio da Caixa Geral de Depósitos, é dirigida a académicos e jovens empresários portugueses que se distingam pela sua visão estratégica para o país", refere a associação constituída em 1970, que organizou uma conferência de homenagem para o próximo dia 29 de maio, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.





João Salgueiro nasceu em Braga a 4 de setembro de 1934 e licenciou-se em Economia pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras da Universidade Técnica de Lisboa, atual ISEG. Presidiu à Juventude Católica Portuguesa e participou na fundação da SEDES em 1970, presidindo à Assembleia Geral desta associação.





Entre 1969 e 1971 ocupou o cargo de subsecretário de Estado do Planeamento no Governo liderado por Marcello Caetano. Uma década mais tarde chegou a ministro de Estado, das Finanças e do Plano do governo liderado por Francisco Pinto Balsemão. Exerceu ainda funções de deputado e foi presidente da Comissão de Economia e Finanças da Assembleia da República.



Com longa intervenção política e cívica, João Salgueiro ocupou vários cargos na banca, liderando a administração do Banco Nacional Ultramarino e da Caixa Geral de Depósitos de onde saiu em 2000 por considerar que não estavam asseguradas "as orientações estratégicas" para o banco público. Nesse ano assume a presidência da Associação Portuguesa de Bancos.





Em 2021, João Salgueiro foi condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique. O economista faleceu no dia 18 de fevereiro deste ano aos 88 anos.