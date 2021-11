Sem medidas, ondas de calor derretem 3% do PIB português

Numa estimativa de longo prazo, olhando para 2060, Portugal será o terceiro país da União Europeia a sofrer mais com a ocorrência de ondas de calor. A explicação está no facto de ser um país do Sul, e na estrutura da sua economia.

