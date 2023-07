Serviços esperam subir mais os preços nos próximos meses

Empresas de serviços contam com nova aceleração dos preços, em contraciclo com as restantes áreas de atividade, o que irá pressionar a inflação. Famílias estão otimistas e esperam poupar mais.



Preço dos serviços acelerou 5,5% em junho, sendo esta a principal componente do cabaz de compras a puxar agora pela subida da inflação. Pedro Nunes/Reuters Joana Almeida JoanaAlmeida@negocios.pt | Paulo Ribeiro Pinto paulopinto@negocios.pt 30 de Julho de 2023 às 23:30







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Os serviços, que têm estado a alimentar a inflação nos últimos meses, contam aumentar ainda mais o nível de preços nos próximos três meses, abrangendo o período forte do turismo em Portugal. A perspetiva do setor contraria a intenção geral de aumentar menos (ou mesmo baixar) os preços dos bens vendidos pelas restantes áreas de atividade, com os serviços a acentuarem o seu papel na subida da inflaç ... ... Saber mais Portugal INE inflação serviços

Serviços esperam subir mais os preços nos próximos meses









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Serviços esperam subir mais os preços nos próximos meses O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar