Sindicatos da UGT querem rever acordo de salários da Função Pública

Os valores consagrados no acordo assinado no ano passado só garantem aumentos de 2,7% ou 3,2% no salário médio da Função Pública no próximo ano, de novo abaixo da inflação estimada para este. Fesap e STE querem rever o acordo com o Governo. Negociações começam na quarta-feira.

