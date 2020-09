SNS regista excedente orçamental em plena pandemia

Transferências do Estado asseguram um raro excedente nas contas da saúde. Queda a pique dos gastos com exames e das receitas com taxas moderadoras reflete a quebra de atividade fora da covid-19.

