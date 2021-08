Só 13,5% das mulheres candidatas a câmaras são eleitas

O número de mulheres candidatas à presidência das Câmaras Municipais tem vindo ao aumentar ao longo dos últimos anos em Portugal. No entanto, a tendência de voto não tem acompanhado, o que significa que as candidatas não são eleitas, segundo noticia esta segunda-feira o Diário de Notícias

Em 308 autarquias nacionais, apenas 31 foram ganhas por mulheres nas últimas eleições. O PS é o partido que mais mulheres conseguiu eleger (18), contra seis do PSD, quatro do PCP e três independentes. Feitas as contas entre candidatas e eleitas, só 13,5% das mulheres que pretendiam chegar a presidentes de câmara o conseguiram.



Os dados compilados pelo DN indicam ainda que Alvaiázere (distrito de Leiria), Proença-a-Nova ( distrito de Castelo Branco), Marinha Grande (distrito de Leiria), Nisa (distrito de Portalegre), Constância (distrito de Santarém), Penedono (distrito de Viseu) e Vieira do Minho (distrito de Braga) são as únicas autarquias do país com mais mulheres que homens nos executivos camarários. No entanto, apenas três são presididas por mulheres.