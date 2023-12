Só 9,6 mil técnicos superiores dão salto salarial em janeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Serão afinal 9,6 mil os técnicos superiores que dão um salto salarial em janeiro, devido às regras finais de transição para as novas posições da carreira e ao chamado “acelerador de progressões” que só abrange quem tem 18 anos de serviço e reuniu seis pontos na avaliação de desempenho. Os dados constam do documento que justifica o impacto orçamental do novo diploma e foram confirmados

...