Subsídio de Refeição: Governo sobe já isenção para 5,20€ também para privados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os funcionários públicos vão passar a receber 5,20 euros de subsídio de alimentação, uma medida com efeitos já neste mês de outubro e que terá também reflexos no setor privado, na medida em que será também até ao mesmo valor de 5,20 euros que o subsídio de refeição ficará isento de IRS, adiantou ao Negócios fonte oficial. O Ministério das Finanças espera, com

...