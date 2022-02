Taiwan deteta nove aparelhos militares chineses no seu espaço aéreo

Leia Também Aviões chineses sobrevoam espaço aéreo de Taiwan após ilha pedir adesão a acordo comercial

As autoridades de Taiwan lançaram esta quinta-feira um alerta em relação a nove aeronaves militares chinesas na zona sudoeste do seu espaço aéreo.A informação foi avançada pelo Ministro da Desfesa do país num comunicado que indica também que o sistema de defesa aéreo de Tawain monitorou a atividade dos militares chineses. Os modelas dos aparelhos eram oito caças J-16 e um Y-8 RECCE.Muitos utilizadores chineses têm utilizado a rede social Weibo, o chamado Twitter chinês, para fazer paralelismos entre a situação da Ucrânia e a de Taiwan, que o Partido Popular Chinês reinvindica, apesar de nunca ter governado a ilha de 23 milhões de pessoas."Ei, pequena Taiwan, estão a assistir?" escreveu um utilizador. "Que a Ucrânia seja um aviso para vocês!"Outro acrescentou: "Espero que a maior surpresa ao acordar amanhã de manhã seja o retorno de Taiwan [à pátria]."Esta quinta-feira Pequim pediu contenção após a invasão russa da Ucrânia, mas disse que o movimento de tropas não era uma invasão e vinha no seguimento de "um contexto histórico muito complicado"."A China está a acompanhar de perto a situação. Pedimos a todos os lados que se moderem para evitar que a situação fique fora de controlo", adiantou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Hua Chunying, em conferência de imprensa.O ataque russo acontece semanas depois de um encontro entre Putin e Xi Jinping, antes dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, onde os dois lados assinaram um pacto de amizade com o objetivo de combater a influência global dos Estados Unidos.