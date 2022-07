Taxa a empresas que recorrem a recibos verdes será alargada e cobrada em 2024

A taxa das entidades contratantes, que se aplicava inicialmente aos independentes, vai ser estendida no caso de recurso a determinados empresários em nome individual. Advogados explicam que vai depender do que as empresas fizerem no próximo ano, sendo cobrada em 2024.

Taxa a empresas que recorrem a recibos verdes será alargada e cobrada em 2024









