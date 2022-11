Taxa de desemprego sobe para 6,1% em setembro

A taxa de desemprego terá subido aos 6,1% em setembro, no valor mais elevado desde final de 2021, antecipa esta quarta-feira o INE em estimativas mensais de emprego.

A evolução da taxa de desemprego traduz uma subida no número de desempregados em 1,6% face a agosto, com mais 5,1 mil indivíduos, para um total de 318,8 mil.





Os dados do INE, ajustados de sazonalidade, para o último mês do verão apontam também para uma quebra no emprego, na ordem dos 0,2%, com menos 9,3 mil pessoas ativas no mercado de trabalho, sendo 4.874,7 mil no total.

A taxa de emprego terá recuado para os 63,7%, menos uma décima que no mês anterior.





A taxa de subutilização do trabalho, que pesa desempregados, trabalhadores com horários inferiores aos pretendidos, desencorajados e temporariamente indisponíveis, terá em setembro ficado em 11,4%, sem alterações face ao mês precedente. Ainda assim, registando uma redução ligeira da bolsa de subutilização de trabalho, de menos 1.500 indivíduos, ou menos 0,2%.

O agravamento no dados do mercado de trabalho reflete-se ainda na revisão dos indicadores do mês de agosto, com o INE a corrigir a subida de desemprego estimada para esse mês de 1,2% para 1,3%, e a rever também os dados da descida no emprego (a redução foi de 1% e já não 0,4% como tinha sido inicialmente estimada).

Ainda assim, face a um ano antes, os dados continuam a oferecer um retrato melhor. Em setembro de 2021, a taxa de desemprego situava-se em 6,3%, com 327,1 mil desempregados. A taxa de emprego estava então em 63%, com menos 37,6 mil pessoas empregadas.

(Atualizado com mais informação às 11h49)