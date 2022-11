Um quarto dos desempregados encontraram emprego. Mais homens do que mulheres

Um quarto das pessoas que estavam desempregadas no segundo trimestre já tinham um emprego no terceiro. Foram mais os homens que conseguiram fazê-lo do que as mulheres.





Os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que mais de metade (53% ou 161 mil) das pessoas que estavam desempregadas continuaram assim, enquanto um quarto (26% ou 78 mil) transitou para o emprego e 20% (60 mil) para a inatividade.





Esta transição para um emprego que não existia foi mais expressiva no caso dos homens do que nas mulheres.





"Considerando os fluxos com origem no desemprego por sexo estima-se que quase um em cada três homens desempregados (29,6%; 42,7 mil) e quase uma em cada quatro mulheres desempregadas (22,9%; 35,4 mil) no 2.º trimestre de 2022 transitaram para o emprego no 3.º trimestre de 2022", descreve o INE.





As mulheres também tiveram mais tendência a passar para a inatividade: cerca de um em cada sete homens e cerca de uma em cada quatro mulheres.





"Dito de outro modo, um homem desempregado no 2.º trimestre de 2022 tinha uma possibilidade de passar a empregado no 3.º trimestre de 2022 40% superior à de uma mulher desempregada", conclui o INE.





Por outro lado, "a possibilidade de, no mesmo período, um homem desempregado transitar para a inatividade foi 40% menor do que a de uma mulher desempregada".





Para os desempregados de longa duração a transição também é mais difícil, confirmam os dados mais recentes.



Assim, a relação "entre a possibilidade de uma pessoa desempregada há menos de 12 meses passar a empregada, do segundo para o terceiro trimestre, "foi quase o dobro (1,9) da de uma pessoa desempregada há 12 e mais meses".





Quase um quinto passou a efetivo





Nesta análise à forma como a situação das pessoas evoluiu no último trimestre, o INE também olha para os trabalhadores que passaram a contratos sem termo (a "efetivos").





Assim, "do total de trabalhadores por conta de outrem que, no 2.º trimestre de 2022, tinham um contrato de trabalho com termo ou outro tipo de contrato, 19,3% (129,2 mil) passaram a ter um contrato sem termo no 3.º trimestre de 2022"

A percentagem diminuiu 1,3 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior e subiu 0,8 pontos percentuais face ao trimestre homólogo.