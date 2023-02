Tensão aumenta entre China e EUA. Diplomatas ponderam encontro

era um dirigível de pesquisa civil. O objeto acabou por ser abatido a mando do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o que foi visto pelo governo chinês com "forte descontentamento". "Insistir em usar a força armada é claramente uma reação excessiva",



"Temos escrutinado o nosso espaço aéreo a estas altitudes e alargado o nosso radar o que, de certa forma, explica o aumento do número de objetos que detetámos ao longo da última semana", afirmou Melissa Dalton, membro do Ministério da Defesa norte-americana, aos jornalistas.



Apesar de não ter sido feita qualquer ligação entre estes objetos - cilíndricos e mais pequenos do que o balão chinês - e a China, certo é que estes não só alimentaram as tensões entre os dois países, como lançaram o pânico entre os cidadãos norte-americanos.



Independentemente da origem dos objetos, o crescente número de incidentes está a levantar questões sobre qual o caminho das relações entre as duas maiores economias do mundo, que acumulam décadas de tensão. A administração Biden acusou, inclusive, o país liderado por Xi Jinping de usar estes balões para recolher informação em "mais de 40 países". Uma acusação que Pequim rejeitou.



A resposta não tardou em chegar, tendo, esta segunda-feira, a China afirmado que os Estados Unidos enviaram balões de espionagem para o seu território mais de 10 vezes durante 2022.



O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, está a considerar encontrar-se com o principal diplomata chinês, Wang Yi, numa conferência sobre segurança no final desta semana. A notícia está a ser avançada pela Bloomberg e surge numa altura em que a relação entre os Estados Unidos e a China vai de mal a pior.Os dois países tinham encontro marcado em Pequim na passada semana, masO mais recente ponto de tensão entre as duas maiores economias do mundo começou devido a um balão chinês que, no início de fevereiro , entrou no espaço aéreo norte-americano. Washington afirmou que se tratava de um objeto de espionagem, enquanto Pequim garantiu que