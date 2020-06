Trabalhadores e famílias com filhos vão ter apoios extra no final do verão

O Governo vai criar dois novos apoios sociais para compensar os trabalhadores e as famílias com filhos que perderam parte do salário devido à pandemia de covid-19. Vão ser pagos de uma vez nos dois últimos meses do verão.

Segundo escreve o Público, o chamado complemento de estabilização vai equivaler a um terço dos salários até 1.270 euros mensais – o montante perdido com um mês de lay-off –, até ao limite de 351 euros. Será pago em agosto e custa 70 milhões de euros.

Com um custo estimado de 32 milhões de euros, no mês seguinte será pago também um abono de família extra às famílias que estão no 1.º, 2.º e 3.º escalões. Esta prestação visa apoiar a compra de material escolar no início do ano letivo, segundo o Executivo.

Estas são duas das principais medidas do Programa de Estabilização Económica e Social, que será aprovado esta quinta-feira, 4 de junho, no Conselho de Ministros agendado para o Palácio da Ajuda, em Lisboa, tendo cabimento financeiro no orçamento suplementar a entregar no Parlamento a 9 de junho.

Em cima da mesa vão estar outros dossiês, como as novas medidas para a manutenção dos postos de trabalho. A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, já adiantou que o apoio às empresas em "lay-off" que retomarem a atividade será diferenciado em função da quebra de faturação, com vista a direcionar as ajudas públicas "a quem mais precisa".