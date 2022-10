Trabalho. Vinculação é com o intermediário quando este existir, diz o PS

As propostas de alterações à chamada agenda do trabalho digno que o PS apresentou admitem agora, de forma expressa, que a presunção de laboralidade que pode levar ao reconhecimento de um contrato de trabalho sem termo se possa fazer ou com a plataforma ou com o intermediário (agora batizado de “operador intermédio”).

Trabalho. Vinculação é com o intermediário quando este existir, diz o PS









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Trabalho. Vinculação é com o intermediário quando este existir, diz o PS O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar