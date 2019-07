Trump reclama "louros" do crescimento mais fraco da China em 27 anos

O presidente norte-americano, Donald Trump, reagiu no Twitter ao anúncio de que a China registou o crescimento económico mais reduzido dos últimos 27 anos no segundo trimestre: apontou que as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre as importações chinesas estariam a ter um "enorme efeito" e a travar o gigante oriental.





"As tarifas dos Estados Unidos estão a ter um efeito enorme nas empresas que querem abandonar a China e instalar-se em países que não são alvo de tarifas. Milhares de empresas estão a sair (da China)", escreveu Trump na sua conta Twitter, depois de constatar que a China registou o crescimento económico mais reduzido em mais de 27 anos no segundo trimestre de 2019.

China’s 2nd Quarter growth is the slowest it has been in more than 27 years. The United States Tariffs are having a major effect on companies wanting to leave China for non-tariffed countries. Thousands of companies are leaving. This is why China wants to make a deal....