UE adverte contra "ataques indiscriminados" na Ucrânia que ameaçam segurança nuclear

O presidente do Conselho Europeu advertiu esta sexta-feira que "a segurança e proteção nuclear não podem ser colocadas em perigo por ataques indiscriminados", na sequência do ataque russo da última madrugada contra a central ucraniana de Zaporizhzhia.Numa publicação na sua conta oficial na rede social Twitter, Charles Michel indica que falou durante a noite com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre "o bombardeamento russo na central nuclear em Zaporizhzhia", a maior da Europa, advertindo então para os riscos em matéria de segurança nuclear.Hoje de manhã, à entrada para uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, também o ministro Augusto Santos Silva deplorou a contínua agressão militar da Rússia à Ucrânia e o ataque da última madrugada a uma central nuclear, comentando que tal demonstra o "desrespeito pelas regras mínimas"."Ainda esta madrugada, foi atacada uma fábrica nuclear na Ucrânia, com tudo o que de desrespeito pelas regras mínimas isso representa e também pelo perigo que representa também", apontou.Na mesma linha, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, advertiu que "os ataques russos nas imediações das centrais nucleares da Ucrânia podem ter consequências catastróficas" e "devem parar imediatamente", enquanto o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, apontou que o ataque a Zaporizhzhia "demonstra bem a imprudência desta guerra e a importância de lhe por fim".As tropas russas tomaram a central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, a maior da Europa, informou o regulador nuclear estatal da Ucrânia, acrescentando que a equipa da central controla o estado dos edifícios e garante seu correto funcionamento.As forças russas bombardearam na noite de quinta-feira para hoje a maior central nuclear da Europa, no sul da Ucrânia, onde deflagrou um incêndio, que entretanto foi extinto pelos bombeiros.O regulador nuclear estatal da Ucrânia garantiu que os seis reatores de Zaporizhzhia não foram afetados e que o incêndio atingiu apenas um edifício e um laboratório do local.Bruxelas acolhe hoje reuniões extraordinárias de ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO e da UE, ambas em formatos alargados, para discutir a guerra em curso na Ucrânia, ao nono dia da ofensiva militar russa.A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar com três frentes na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamentos em várias cidades.As autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2.000 civis mortos, incluindo crianças, e, segundo a ONU, os ataques já provocaram mais de um milhão de refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia, entre outros países.O Presidente russo, Vladimir Putin, justificou a "operação militar especial" na Ucrânia com a necessidade de desmilitarizar o país vizinho, afirmando ser a única maneira de a Rússia se defender e garantindo que a ofensiva durará o tempo necessário.O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional, e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas para isolar ainda mais Moscovo.