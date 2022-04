UE formaliza aumento de verbas para países que acolhem refugiados

Leia Também Bens da Rússia e Bielorrússia já congelados na UE ascendem a quase 30 mil milhões

O Conselho da União Europeia (UE) formalizou esta terça-feira o aumento para 3,4 mil milhões de euros do financiamento para os Estados-membros que acolhem refugiados da Ucrânia, em fuga da invasão russa.A proposta para aumentar para 3,4 mil milhões de euros o total de pré-financiamento da Assistência à Recuperação para a Coesão e os Territórios da Europa (REACT-EU), para acolhimento e instalação de refugiados da Ucrânia, foi apresentada pela Comissão Europeia em 23 de março e hoje concluída, depois de um primeiro aval do Conselho e da aprovação pelo Parlamento Europeu.O pré-financiamento da REACT-EU em 2022 regista um aumento de 11% para 15% para todos os Estados membros e de 11% para 45% para os países da UE onde o número de chegadas da Ucrânia ascendeu a mais de 1% das suas populações no final do primeiro mês após a invasão russa.Além disso, o ato introduz um custo unitário por pessoa para simplificar a mobilização dos fundos, permitindo assim atender mais eficazmente às necessidades básicas dos refugiados da Ucrânia e prestar-lhes assistência de base.A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.842 civis, incluindo 148 crianças, e feriu 2.493, entre os quais 233 menores, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.A guerra já causou um número indeterminado de baixas militares e a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, das quais 4,5 milhões para os países vizinhos.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.