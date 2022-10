UE quer desenvolver "ainda mais" aliança energética com a Argélia

Leia Também Itália anuncia acordo para comprar mais gás à Argélia

A União Europeia (UE) pretende consolidar e desenvolver "ainda mais" a aliança energética com a Argélia, que se tornou um dos principais parceiros para terminar com a dependência da Rússia, referiu segunda-feira a comissária europeia para a Energia."Os laços no setor de energia entre a Argélia e a União Europeia são históricos, fortes e profundos", sublinhou a comissária europeia para a Energia, Kadri Simson (na foto), numa mensagem através da rede social Twitter após a chegada a Argel.Kadri Simson salientou que o organismo europeu pretende "consolidar e desenvolver ainda mais a parceria".O objetivo da visita ao país do Magrebe, o terceiro maior fornecedor de gás da Europa, é aprofundar esse trabalho.A comissária europeia chegou hoje à capital argelina para copresidir a quarta reunião anual de diálogo sobre energia de alto nível entre a Argélia e a UE, juntamente com o ministro de Energia e Minas argelino, Mohamed Arkab.Esta quarta reunião insere-se nos mecanismos de diálogo estabelecidos pela associação estratégica entre a Argélia e a UE no domínio da energia.O encontro abordará o desenvolvimento de investimentos na exploração e produção de hidrocarbonetos, perspetivas de desenvolvimento da indústria do gás, desenvolvimento do hidrogénio, eletricidade, bem como a cooperação na área das energias renováveis e eficiência energética.A Argélia, o décimo maior produtor de gás do mundo, posiciona-se como o principal fornecedor de gás da Europa, principalmente com a aproximação do inverno.Segundo os organizadores, este encontro permitirá a ambas as partes rever os progressos realizados no domínio da cooperação energética e as suas perspetivas desde o lançamento da parceria estratégica resultante da última reunião realizada em Argel, a 20 de novembro de 2018.A reunião, que decorre à porta fechada na sede do Ministério da Energia, será seguida da realização do segundo fórum empresarial Argélia-UE sobre energia, agendado para os dias 11 e 12.O primeiro Fórum Empresarial Argélia-UE foi realizado em maio de 2016, em Argel.O encontro de hoje coincide com a visita à Argélia da primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, que culminou na assinatura de onze acordos de cooperação em diversos setores.A governante francesa, que participa na abertura do Fórum Empresarial Argelino-Francês, foi recebido esta manhã pelo Presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune.