Último OE da era Costa passa em clima de campanha

Sem nenhuma surpresa, a proposta do Orçamento do Estado para 2024 foi aprovada esta quarta-feira na votação final global. Depois de uma maratona de votações na especialidade que arrancou na última quinta-feira, nenhum partido moveu o sentido de voto e a maioria socialista aprovou sozinha o texto orçamental. PAN e Livre mantiveram abstenção por acreditarem no “poder da discussão” e verem progressos no texto final.

